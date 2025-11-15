SECURITE NUMERIQUE

15 novembre 2025

Données personnelles : quand les technologies de vérification d’âge en ligne deviennent une mine d’or pour les hackers

Alors que les législations sur la sécurité en ligne imposent des contrôles d’âge de plus en plus stricts, ces dispositifs accumulent une quantité massive de données personnelles sensibles. Une manne précieuse pour les cybercriminels, comme l’ont révélé les récentes violations touchant Discord ou encore l’application Tea.