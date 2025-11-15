POLITIQUE
L'écran d'un smartphone équipé des applications de messagerie WhatsApp, Signal, Telegram, Viber, Discord et Olvid.

© DAMIEN MEYER / AFP

SECURITE NUMERIQUE

15 novembre 2025

Données personnelles : quand les technologies de vérification d’âge en ligne deviennent une mine d’or pour les hackers 

Alors que les législations sur la sécurité en ligne imposent des contrôles d’âge de plus en plus stricts, ces dispositifs accumulent une quantité massive de données personnelles sensibles. Une manne précieuse pour les cybercriminels, comme l’ont révélé les récentes violations touchant Discord ou encore l’application Tea.

Mark Tsagas Go to Mark Tsagas page

Mark Tsagas

Mark Tsagas est maître de conférences en droit, cybercriminalité et éthique de l’IA au sein de l'Université de l’Est de Londres.