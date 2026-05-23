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23 mai 2026
Dôme de chaleur : comment Paris, Londres et New York faisaient face aux vagues de chaleur dans le passé
Paris, Londres et New York n’ont jamais été pensées pour affronter des chaleurs extrêmes. Pourtant, entre béton, verre et densité urbaine, ces métropoles suffoquent désormais chaque été sous l’effet des îlots de chaleur. Une réalité qui révèle aussi de profondes inégalités sociales dans la manière de survivre aux températures extrêmes.
5 min de lecture
MOTS-CLESenvironnement , canicule , températures , soleil
THEMATIQUESEnvironnement
Chercheur postdoctoral associé, École d’Histoire, des Langues et des Cultures, Faculté des sciences humaines et sociales, Université de Liverpool.
Chercheur postdoctoral, projet Melting Metropolis, Queens College, CUNY.
Chercheur postdoctoral associé en histoire, Université de Liverpool.
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