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Une personne profitant du soleil. (Image d'illustration)
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23 mai 2026

Dôme de chaleur : comment Paris, Londres et New York faisaient face aux vagues de chaleur dans le passé

Paris, Londres et New York n’ont jamais été pensées pour affronter des chaleurs extrêmes. Pourtant, entre béton, verre et densité urbaine, ces métropoles suffoquent désormais chaque été sous l’effet des îlots de chaleur. Une réalité qui révèle aussi de profondes inégalités sociales dans la manière de survivre aux températures extrêmes.

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MOTS-CLES

environnement , canicule , températures , soleil

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Chloé Duteil

Chercheur postdoctoral associé, École d’Histoire, des Langues et des Cultures, Faculté des sciences humaines et sociales, Université de Liverpool.

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Daniel Cumming

Chercheur postdoctoral, projet Melting Metropolis, Queens College, CUNY.

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Jon Winder

Chercheur postdoctoral associé en histoire, Université de Liverpool.

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