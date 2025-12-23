POLITIQUE
Les recherches menées dans le cadre du programme 13-Novembre montrent que près d’un tiers des rescapés souffrent encore de symptômes de stress post-traumatique (PTSD).

BLESSURES PERMANENTES

23 décembre 2025

Dix ans après le Bataclan : Paris et la persistance du traumatisme

Le 13 novembre 2015, Paris a été frappée au cœur. Les attaques coordonnées, dont le massacre du Bataclan, ont fait 130 morts et des centaines de blessés. Dix ans plus tard, les cicatrices psychologiques demeurent. Survivants, familles, habitants : tous portent, à des degrés divers, les séquelles d’un traumatisme qui ne s’efface pas. La mémoire de cette nuit s’est inscrite dans les corps et les esprits, et continue de façonner la vie collective.

Pascal Neveu

Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).

