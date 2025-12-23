BLESSURES PERMANENTES

Dix ans après le Bataclan : Paris et la persistance du traumatisme

Le 13 novembre 2015, Paris a été frappée au cœur. Les attaques coordonnées, dont le massacre du Bataclan, ont fait 130 morts et des centaines de blessés. Dix ans plus tard, les cicatrices psychologiques demeurent. Survivants, familles, habitants : tous portent, à des degrés divers, les séquelles d’un traumatisme qui ne s’efface pas. La mémoire de cette nuit s’est inscrite dans les corps et les esprits, et continue de façonner la vie collective.