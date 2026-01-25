POLITIQUE
L'effet d'« anneau de diamant » est visible lors d'une éclipse solaire totale en Amérique du Nord, à Magog, au Québec (Canada), le 8 avril 2024.

©

L'effet d'« anneau de diamant » est visible lors d'une éclipse solaire totale en Amérique du Nord, à Magog, au Québec (Canada), le 8 avril 2024.

MESOM

25 janvier 2026

D’ici 2030, les chercheurs espèrent lancer une mission visant à créer des éclipses solaires artificielles dans l'espace

Une équipe internationale de chercheurs prépare une mission spatiale inédite : créer des éclipses solaires artificielles dans l’espace. En utilisant la Lune comme écran naturel, ce projet ambitionne d’observer la couronne solaire avec une précision jamais atteinte, afin de mieux anticiper des phénomènes capables de perturber gravement nos technologies et nos infrastructures.

Photo of Nicola Baresi
Photo of Lucie Green
Photo of Huw Morgan
Nicola Baresi Go to Nicola Baresi page , Lucie Green Go to Lucie Green page et Huw Morgan Go to Huw Morgan page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Nicola Baresi image
Nicola Baresi

Nicola Baresi est maître de conférences en mécanique orbitale au Surrey Space Centre à l'Université de Surrey.

 

Lucie Green image
Lucie Green

Lucie Green est professeure de physique à UCL.

Huw Morgan image
Huw Morgan

Huw Morgan est maître de conférences en sciences physiques à l'Université d'Aberystwyth.

