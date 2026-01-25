MESOM

D’ici 2030, les chercheurs espèrent lancer une mission visant à créer des éclipses solaires artificielles dans l'espace

Une équipe internationale de chercheurs prépare une mission spatiale inédite : créer des éclipses solaires artificielles dans l’espace. En utilisant la Lune comme écran naturel, ce projet ambitionne d’observer la couronne solaire avec une précision jamais atteinte, afin de mieux anticiper des phénomènes capables de perturber gravement nos technologies et nos infrastructures.