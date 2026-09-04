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Dette, dévaluation monétaire : en un graphique, Daniel Lacalle démontre que les stimulus budgétaires ne profitent pas aux salariés

Sur X, l'économiste Daniel Lacalle a publié un graphique aussi simple que percutant : depuis 1964, la dette fédérale américaine a bondi de 12 259%, le S&P 500 de 9 987%, la dette publique mondiale de 1 979% depuis 1980, et les salaires de... 1 196%. Sa conclusion est sans détour : le « stimulus » public n'aide pas les salariés, il enrichit les détenteurs d'actifs. Interrogé par Atlantico, il détaille le mécanisme qu'il voit derrière ces courbes, revient sur le cas français et explique pourquoi, selon lui, la politique budgétaire et la politique monétaire ne font qu'une.