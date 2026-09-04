POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
salariés
See image caption

GRUGES LEVEZ-VOUS !

4 septembre 2026

Dette, dévaluation monétaire : en un graphique, Daniel Lacalle démontre que les stimulus budgétaires ne profitent pas aux salariés

Sur X, l'économiste Daniel Lacalle a publié un graphique aussi simple que percutant : depuis 1964, la dette fédérale américaine a bondi de 12 259%, le S&P 500 de 9 987%, la dette publique mondiale de 1 979% depuis 1980, et les salaires de... 1 196%. Sa conclusion est sans détour : le « stimulus » public n'aide pas les salariés, il enrichit les détenteurs d'actifs. Interrogé par Atlantico, il détaille le mécanisme qu'il voit derrière ces courbes, revient sur le cas français et explique pourquoi, selon lui, la politique budgétaire et la politique monétaire ne font qu'une.

Photo of Daniel Lacalle
Daniel Lacalle Go to Daniel Lacalle page

5 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Daniel Lacalle , dette publique , S&P 500 , salaires , dévaluation monétaire , politique monétaire , CAC 40 , pouvoir d'achat , dette fédérale américaine , dette publique mondiale , Banques centrales , création monétaire , stimulus budgétaire

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Daniel Lacalle image
Daniel Lacalle
Economiste

Daniel Lacalle est gestionnaire de fonds et économiste. Il est l’auteur de plusieurs livres à succès : Freedom or Equality (2020), Escape from the Central Bank Trap (2017), The Energy World Is Flat (2015) et Life in the Financial Markets (2014). Titulaire d’un doctorat, il est également professeur d’économie à l’IE Business School de Madrid.

Populaires

1Jordan Bardella & Maria-Carolina se font des mamours à la fraise, Cyril Hanouna & Shana Loustau se cherchent un nid; Kendji Girac retrouve sa caravane; Jennifer Aniston vante les boules de son boyfriend, Brooklyn Bekcham tâte celui de Nicola Peltz
2Brad Setser : « L'Allemagne a organisé son succès sur le dos de ses voisins, avant que la Chine ne retourne l'arme contre elle »
3Mesures d’urgence pour les agriculteurs : et encore des pansements sur une jambe de bois ?
4Toujours plus d’agents de l’Education nationale, chaque année moins d’élèves mais pas moins de classes sans profs… : alerte à la gestion désastreuse
5Hier les Gracques, puis les Horaces et maintenant les Phrygiens : vingt ans de réseaux clandestins de fonctionnaires partisans et ce que cela dit de la neutralité de l’Etat
6Bruno Retailleau a-t-il trouvé la clé pour déverrouiller l’impuissance politique française ?
7Voilà ce que la grande tournée du Sud global entamée par Xi Jinping révèle de la stratégie de la Chine dans un monde multipolaire