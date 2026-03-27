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Blurred backgroundDésertion, de François Bégaudeau
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ATLANTI-CULTURE

27 mars 2026

Désertion, de François Bégaudeau

Un grand roman clinique et un regard acéré sur le glissement de destins banals vers une rupture radicale

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MOTS-CLES

culture , roman , François Bégaudeau , Désertion

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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