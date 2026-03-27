ATLANTI-CULTURE
27 mars 2026
Désertion, de François Bégaudeau
Un grand roman clinique et un regard acéré sur le glissement de destins banals vers une rupture radicale
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESculture , roman , François Bégaudeau , Désertion
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).