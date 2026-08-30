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Déséquilibre géographique : 94 % de la population chinoise vit à l'Est de cette ligne

Une seule ligne suffit à révéler l’extraordinaire déséquilibre démographique de la Chine. La ligne Heihe-Tengchong sépare un pays où 94 % de la population se concentre à l'Est, sur les plaines fertiles et autour des grands fleuves et métropoles, d’un immense Ouest qui couvre 57 % du territoire mais n’abrite que 6 % des Chinois.