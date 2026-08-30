THE WORLD IN MAPS
30 août 2026
Déséquilibre géographique : 94 % de la population chinoise vit à l'Est de cette ligne
Une seule ligne suffit à révéler l’extraordinaire déséquilibre démographique de la Chine. La ligne Heihe-Tengchong sépare un pays où 94 % de la population se concentre à l'Est, sur les plaines fertiles et autour des grands fleuves et métropoles, d’un immense Ouest qui couvre 57 % du territoire mais n’abrite que 6 % des Chinois.
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Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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