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94 % de la population chinoise vit à l'Est de cette ligne
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THE WORLD IN MAPS

30 août 2026

Déséquilibre géographique : 94 % de la population chinoise vit à l'Est de cette ligne

Une seule ligne suffit à révéler l’extraordinaire déséquilibre démographique de la Chine. La ligne Heihe-Tengchong sépare un pays où 94 % de la population se concentre à l'Est, sur les plaines fertiles et autour des grands fleuves et métropoles, d’un immense Ouest qui couvre 57 % du territoire mais n’abrite que 6 % des Chinois.

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