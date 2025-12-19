RECHAUFFEMENT GLOBAL

19 décembre 2025

Des records de chaleur aux rivières qui rouillent, le bulletin arctique 2025 montre une région qui se transforme plus vite que prévu

Vingt ans après la publication du premier Arctic Report Card, les scientifiques dressent un constat sans appel : l’Arctique se transforme plus vite et de manière plus profonde que prévu. Réchauffement record, fonte accélérée, bouleversements des écosystèmes et risques croissants pour les populations locales révèlent une région devenue l’un des principaux foyers de vulnérabilité climatique de la planète.