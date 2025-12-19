POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Fontes des glaces en Arctique.

©

Fontes des glaces en Arctique.

RECHAUFFEMENT GLOBAL

19 décembre 2025

Des records de chaleur aux rivières qui rouillent, le bulletin arctique 2025 montre une région qui se transforme plus vite que prévu

Vingt ans après la publication du premier Arctic Report Card, les scientifiques dressent un constat sans appel : l’Arctique se transforme plus vite et de manière plus profonde que prévu. Réchauffement record, fonte accélérée, bouleversements des écosystèmes et risques croissants pour les populations locales révèlent une région devenue l’un des principaux foyers de vulnérabilité climatique de la planète.

Photo of Matthew L. Druckenmiller
Photo of Rick Thoman
Photo of Twila A. Moon
Matthew L. Druckenmiller Go to Matthew L. Druckenmiller page , Rick Thoman Go to Rick Thoman page et Twila A. Moon Go to Twila A. Moon page

7 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Arctique , Réchauffement climatique , 2050 , Glaces , fonte , banquise

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
Matthew L. Druckenmiller image
Matthew L. Druckenmiller

Matthew Druckenmiller est chercheur principal au Centre national de données sur la neige et la glace (NSIDC), au sein de l'Institut coopératif de recherche en sciences environnementales (CIRES) de l'Université du Colorado à Boulder.

Rick Thoman image
Rick Thoman

Rick Thoman est un expert du climat et de la météo de l'Alaska. Ses travaux font le lien entre la modélisation climatique, les communautés alaskiennes et les médias.

Twila A. Moon image
Twila A. Moon

Twila Moon est scientifique adjointe principale et responsable de la communication scientifique au Centre national de données sur la neige et la glace (NSIDC), qui fait partie de l'Institut coopératif de recherche en sciences de l'environnement (CIRSE) de l'Université du Colorado à Boulder

Populaires

1Mercosur : mais pourquoi la France est-elle incapable de comprendre que l’Amérique du Sud est le principal continent à pouvoir être un vrai allié économique ?
2Derrière le succès du lancement d'Ariane 6, le retard accumulé grandissant par l’Europe dans la course à l’espace
3Et si les différences d’espérance de vie entre riches et pauvres étaient surtout le produit de choix individuels plus que celui de discriminations sociales ?
4Un an après sa réélection, Donald Trump a réussi à provoquer un véritable boom industriel. En Chine…
5Ces opérations d’espionnage qui se multiplient en France
6Commission sur l’entrisme islamiste : à la France insoumise, c’est journée portes ouvertes
7Financé par tous, cru par personne ? Le gros malaise de l’audiovisuel public en Commission d’enquête parlementaire