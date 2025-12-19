©
Fontes des glaces en Arctique.
RECHAUFFEMENT GLOBAL
19 décembre 2025
Des records de chaleur aux rivières qui rouillent, le bulletin arctique 2025 montre une région qui se transforme plus vite que prévu
Vingt ans après la publication du premier Arctic Report Card, les scientifiques dressent un constat sans appel : l’Arctique se transforme plus vite et de manière plus profonde que prévu. Réchauffement record, fonte accélérée, bouleversements des écosystèmes et risques croissants pour les populations locales révèlent une région devenue l’un des principaux foyers de vulnérabilité climatique de la planète.
Matthew Druckenmiller est chercheur principal au Centre national de données sur la neige et la glace (NSIDC), au sein de l'Institut coopératif de recherche en sciences environnementales (CIRES) de l'Université du Colorado à Boulder.
Rick Thoman est un expert du climat et de la météo de l'Alaska. Ses travaux font le lien entre la modélisation climatique, les communautés alaskiennes et les médias.
Twila Moon est scientifique adjointe principale et responsable de la communication scientifique au Centre national de données sur la neige et la glace (NSIDC), qui fait partie de l'Institut coopératif de recherche en sciences de l'environnement (CIRSE) de l'Université du Colorado à Boulder
