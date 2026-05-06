SOLUTION ENERGETIQUE DURABLE
6 mai 2026
Des plantes bioluminescentes pour éclairer les villes : une solution énergétique durable ?
L’essor des plantes bioluminescentes ouvre une révolution mêlant génétique, écologie et urbanisme, mais soulève déjà des questions techniques, éthiques et réglementaires. Entre prouesse biologique, risques de dérives industrielles et promesses d’un éclairage urbain plus doux, cette innovation exige un encadrement rigoureux pour éviter les faux pas.
3 min de lecture
MOTS-CLESlumière , nature , environnement , Plante , Ville
THEMATIQUESEnvironnement
CEO et cofondatrice de Woodlight, une startup DeepTech française développant des plantes bioluminescentes inspirées du vivant. Docteure en biologie moléculaire et cellulaire, elle allie expertise scientifique et vision entrepreneuriale. Elle cofonde Woodlight pour proposer une alternative durable à l’éclairage urbain face aux enjeux environnementaux. Son parcours entrepreneurial l’a menée de directrice scientifique à directrice générale, où elle pilote aujourd’hui la stratégie et le développement de l’entreprise. À la croisée de la biotechnologie, de l'innovation et de l’impact, elle œuvre pour réinventer la lumière grâce au vivant.
Populaires
CEO et cofondatrice de Woodlight, une startup DeepTech française développant des plantes bioluminescentes inspirées du vivant. Docteure en biologie moléculaire et cellulaire, elle allie expertise scientifique et vision entrepreneuriale. Elle cofonde Woodlight pour proposer une alternative durable à l’éclairage urbain face aux enjeux environnementaux. Son parcours entrepreneurial l’a menée de directrice scientifique à directrice générale, où elle pilote aujourd’hui la stratégie et le développement de l’entreprise. À la croisée de la biotechnologie, de l'innovation et de l’impact, elle œuvre pour réinventer la lumière grâce au vivant.