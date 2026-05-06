Des plantes bioluminescentes pour éclairer les villes : une solution énergétique durable ?

CEO et cofondatrice de Woodlight, une startup DeepTech française développant des plantes bioluminescentes inspirées du vivant. Docteure en biologie moléculaire et cellulaire, elle allie expertise scientifique et vision entrepreneuriale. Elle cofonde Woodlight pour proposer une alternative durable à l’éclairage urbain face aux enjeux environnementaux. Son parcours entrepreneurial l’a menée de directrice scientifique à directrice générale, où elle pilote aujourd’hui la stratégie et le développement de l’entreprise. À la croisée de la biotechnologie, de l'innovation et de l’impact, elle œuvre pour réinventer la lumière grâce au vivant.