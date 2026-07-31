ENTRE PROGRES ET CONTROVERSES
31 juillet 2026
Des lunettes espionnes à la mise à nue par l'IA : la panoplie croissante d'outils d'abus facilités par la technologie
Il est difficile d'estimer l'impact de l'intelligence artificielle depuis le lancement, il y a à peine trois ans, de plateformes d'IA générative telles que ChatGPT. Si ces technologies ont permis d'innombrables progrès dans notre façon de vivre et de travailler, elles sont également au cœur de controverses liées aux violences conjugales et sexuelles.
5 min de lecture
Jason R. C. Nurse est professeur associé en cybersécurité, Université du Kent.
Lisa Sugiura est professeure spécialisée dans la cybercriminalité et les questions de genre au sein de l'École de criminologie et de justice pénale de l'Université de Portsmouth. Ses recherches portent sur la déviance en ligne ainsi que sur les violences sexuelles et fondées sur le genre facilitées par la technologie.
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Lisa Sugiura est professeure spécialisée dans la cybercriminalité et les questions de genre au sein de l'École de criminologie et de justice pénale de l'Université de Portsmouth. Ses recherches portent sur la déviance en ligne ainsi que sur les violences sexuelles et fondées sur le genre facilitées par la technologie.