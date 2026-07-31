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Les AirTags d'Apple, ainsi que d'autres dispositifs conçus pour localiser des objets personnels, peuvent être détournés à des fins de traque ou de harcèlement, visant tout particulièrement les femmes.
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ENTRE PROGRES ET CONTROVERSES

31 juillet 2026

Des lunettes espionnes à la mise à nue par l'IA : la panoplie croissante d'outils d'abus facilités par la technologie

Il est difficile d'estimer l'impact de l'intelligence artificielle depuis le lancement, il y a à peine trois ans, de plateformes d'IA générative telles que ChatGPT. Si ces technologies ont permis d'innombrables progrès dans notre façon de vivre et de travailler, elles sont également au cœur de controverses liées aux violences conjugales et sexuelles.

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MOTS-CLES

technologie , IA , gadgets , traceurs , AirTag , Lunettes connectées , Intelligence Artificielle , RayBan Meta , deepfakes

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Jason R.C. Nurse

Jason R. C. Nurse est professeur associé en cybersécurité, Université du Kent.

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Lisa Sugiura

Lisa Sugiura est professeure spécialisée dans la cybercriminalité et les questions de genre au sein de l'École de criminologie et de justice pénale de l'Université de Portsmouth. Ses recherches portent sur la déviance en ligne ainsi que sur les violences sexuelles et fondées sur le genre facilitées par la technologie.