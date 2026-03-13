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ATLANTI-CULTURE

13 mars 2026

"Des équations personnelles" : Réflexions sur la recherche en mathématiques et son avenir

Une vie en équations. De : Sylvia Serfaty Flammarion Parution le 14 janvier 2026 224 pages 20 € - 15€ en numérique

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MOTS-CLES

mathématiques , équations personnelles , Sylvia Serfaty , Flammarion

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Michel Kantor est mathématicien et historien des mathématiques. Il a enseigné à l'Université Paris-Diderot, et a eu de nombreuses activités de popularisation des mathématiques et des sciences en général.