ATLANTI-CULTURE
13 mars 2026
"Des équations personnelles" : Réflexions sur la recherche en mathématiques et son avenir
Une vie en équations. De : Sylvia Serfaty Flammarion Parution le 14 janvier 2026 224 pages 20 € - 15€ en numérique
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Michel Kantor est mathématicien et historien des mathématiques. Il a enseigné à l'Université Paris-Diderot, et a eu de nombreuses activités de popularisation des mathématiques et des sciences en général.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Michel Kantor est mathématicien et historien des mathématiques. Il a enseigné à l'Université Paris-Diderot, et a eu de nombreuses activités de popularisation des mathématiques et des sciences en général.