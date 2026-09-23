POINT DE VUE
23 septembre 2026
Des drones ukrainiens entre les mains de la pègre européenne
La mafia européenne s’est trouvée une nouvelle arme de prédilection : finie la kalach, place au drone ukrainien. Comme la légendaire AK, ils sont simples d’utilisation et disponibles sur le marché noir, à la faveur de la corruption endémique qui règne en Ukraine.
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A PROPOS DES AUTEURS
Raphaëlle Auclert est chargée de cours à l'Institut Catholique de Vendée (ICES) et membre du Centre de Recherches de l'ICES.
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Raphaëlle Auclert est chargée de cours à l'Institut Catholique de Vendée (ICES) et membre du Centre de Recherches de l'ICES.