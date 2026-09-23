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Cette photo, fournie et diffusée par le service de presse de la 65e brigade mécanisée ukrainienne le 19 septembre 2026 dans une zone indéterminée de la région de Zaporijjia, montre un militaire ukrainien préparant un drone FPV en vue d'une frappe.
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POINT DE VUE

23 septembre 2026

Des drones ukrainiens entre les mains de la pègre européenne

La mafia européenne s’est trouvée une nouvelle arme de prédilection : finie la kalach, place au drone ukrainien. Comme la légendaire AK, ils sont simples d’utilisation et disponibles sur le marché noir, à la faveur de la corruption endémique qui règne en Ukraine.

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MOTS-CLES

drones , Guerre en Ukraine , Russie , europe , Mafia , groupes criminels , corruption

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A PROPOS DES AUTEURS
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Raphaëlle Auclert
Raphaëlle Auclert est chargée de cours à l'Institut Catholique de Vendée (ICES) et membre du Centre de Recherches de l'ICES.

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