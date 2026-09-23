POINT DE VUE

Des drones ukrainiens entre les mains de la pègre européenne

La mafia européenne s’est trouvée une nouvelle arme de prédilection : finie la kalach, place au drone ukrainien. Comme la légendaire AK, ils sont simples d’utilisation et disponibles sur le marché noir, à la faveur de la corruption endémique qui règne en Ukraine.