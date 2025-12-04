Des combattants des Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas, assistent aux funérailles de deux combattants dans la ville de Gaza, le 24 janvier 2025. (Image d'illustration)
© Omar AL-QATTAA / AFP
REVELATIONS CHOC
4 décembre 2025
Des documents internes révèlent que le Hamas contrôlait des ONG financées par l'UE à Gaza
Des rapports de NGO Monitor et des mémos saisis au sein du groupe islamiste mettent au jour un système d'infiltration et de pressions sur les organisations humanitaires bénéficiant de fonds européens.
4 min de lecture
THEMATIQUESInternational
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
Populaires
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.