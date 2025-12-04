POLITIQUE
Des combattants des Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas, assistent aux funérailles de deux combattants dans la ville de Gaza, le 24 janvier 2025. (Image d'illustration)

© Omar AL-QATTAA / AFP

4 décembre 2025

Des documents internes révèlent que le Hamas contrôlait des ONG financées par l'UE à Gaza

Des rapports de NGO Monitor et des mémos saisis au sein du groupe islamiste mettent au jour un système d'infiltration et de pressions sur les organisations humanitaires bénéficiant de fonds européens.

Javier Villamor Go to Javier Villamor page

Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.

