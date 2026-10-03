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L'intérieur de la réplique exacte du tombeau KV62, celui du pharaon Toutankhamon (1332-1323 av. J.-C.), située près de l'ancienne résidence de l'archéologue britannique Howard Carter, découvreur du tombeau, à Louxor, dans le sud de l'Égypte.
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DERRIERE LES MURS

3 octobre 2026

Des chambres secrètes dans la tombe de Toutânkhamon pourraient abriter la sépulture d'une reine égyptienne oubliée

Toutankhamon. Mais de leur existence à la présence de la sépulture de Néfertiti, il reste un fossé que les données scientifiques ne permettent pas de franchir.

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MOTS-CLES

Egypte antique , égyptologie , Archéologie , histoire

THEMATIQUES

Histoire
A PROPOS DES AUTEURS
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Jay Silverstein

Jay Silverstein est spécialisé dans l'archéologie de la guerre et possède une vaste expérience dans l'étude des conflits, de l'impérialisme et de l'essor et du déclin des sociétés complexes. Ses recherches de maîtrise ont porté sur les peuples de la mer et l'effondrement de l'âge du bronze, et ses recherches de doctorat sur l'archéologie de la frontière impériale entre les Aztèques et les Tarasques.

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