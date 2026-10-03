DERRIERE LES MURS
3 octobre 2026
Des chambres secrètes dans la tombe de Toutânkhamon pourraient abriter la sépulture d'une reine égyptienne oubliée
Toutankhamon. Mais de leur existence à la présence de la sépulture de Néfertiti, il reste un fossé que les données scientifiques ne permettent pas de franchir.
5 min de lecture
THEMATIQUESHistoire
Jay Silverstein est spécialisé dans l'archéologie de la guerre et possède une vaste expérience dans l'étude des conflits, de l'impérialisme et de l'essor et du déclin des sociétés complexes. Ses recherches de maîtrise ont porté sur les peuples de la mer et l'effondrement de l'âge du bronze, et ses recherches de doctorat sur l'archéologie de la frontière impériale entre les Aztèques et les Tarasques.
Populaires
Jay Silverstein est spécialisé dans l'archéologie de la guerre et possède une vaste expérience dans l'étude des conflits, de l'impérialisme et de l'essor et du déclin des sociétés complexes. Ses recherches de maîtrise ont porté sur les peuples de la mer et l'effondrement de l'âge du bronze, et ses recherches de doctorat sur l'archéologie de la frontière impériale entre les Aztèques et les Tarasques.