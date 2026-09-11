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11 septembre 2026
Derrière l’effet AfD - BSW, l’effet Nord Stream
Proposée par Sahra Wagenknecht, la réouverture de Nord Stream relève de la posture politique, alimentant les débats sur le prix de l'énergie et la fracturation politique de l'Allemagne.
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THEMATIQUESEurope
François Heisbourg est président de l’International Institute for Strategic Studies (IISS), basé à Londres, et du Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP).
Il est conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS).
Il a été membre du Centre d'Analyse et de Prévision du ministère des affaires étrangères (1978-79), premier secrétaire à la représentation permanente de la France à l’ONU (1979-1981.
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François Heisbourg est président de l’International Institute for Strategic Studies (IISS), basé à Londres, et du Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP).
Il est conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS).
Il a été membre du Centre d'Analyse et de Prévision du ministère des affaires étrangères (1978-79), premier secrétaire à la représentation permanente de la France à l’ONU (1979-1981.