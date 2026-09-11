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Sahra Wagenknecht, cofondatrice et coprésidente du BSW, prononce un discours lors du congrès fédéral de l'Alliance Sahra Wagenknecht (BSW) — un parti populiste de gauche — à Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne, le 6 décembre 2025.
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UN POUR TOUS ET TOUS POUR RUSSES

11 septembre 2026

Derrière l’effet AfD - BSW, l’effet Nord Stream

Proposée par Sahra Wagenknecht, la réouverture de Nord Stream relève de la posture politique, alimentant les débats sur le prix de l'énergie et la fracturation politique de l'Allemagne.

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MOTS-CLES

Allemagne , AfD , BSW , gazoduc , Nord Stream , Friedrich Merz , Sahra Wagenknecht , CDU

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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François Heisbourg

François Heisbourg est président de l’International Institute for Strategic Studies (IISS), basé à Londres, et du Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP).

Il est conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS).

Il a été membre du Centre d'Analyse et de Prévision du ministère des affaires étrangères (1978-79), premier secrétaire à la représentation permanente de la France à l’ONU (1979-1981. 

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