Derrière la perte de valeur massive de Méta, la fin de la toute puissance de la Big Tech ?

Atlantico : Sur les 12 derniers mois, les actions Méta ont perdu 72 % de leur valeur. Est-ce une tendance globale que l’on observe sur les plateformes numériques ?

Julien Pillot : Meta est une entreprise de la tech côté au NASDAQ qui aujourd’hui subit des corrections, c’est-à-dire des prises de bénéfices, de la part des investisseurs. C’est un phénomène massif que subit le marché financier tech depuis le début de la crise russo-ukrainienne. Il y a des risques très forts de récession, une inflation mondiale, ce sont des incertitudes très fortes pour les marchés qui poussent les investisseurs à être précautionneux. Les investisseurs ont décidé de prendre leur bénéfice sur les entreprises de la tech, car leur valeur a explosé en 15 ans, pour pouvoir réinvestir l’argent vers des actifs moins risqués : des obligations, des bons du trésor, des matières premières, etc. Ainsi ils lissent le risque.

Qu’est-ce qui explique la situation particulière de Meta ?

Meta est effectivement dans une situation particulière. Toutes les entreprises de la tech n’ont en effet pas connu la même déconfiture que Meta. Cela va au-delà de la conjoncture macro. Il y a plusieurs raisons. D’abord, Meta défraie trop souvent la chroniques pour divers problèmes, de confidentialité, de cybersécurité, des scandales managériaux, etc. Ensuite, Meta subit une concurrence inédite sur son cœur de métier : la publicité digitale. TikTok prend des parts de marchés à Meta notamment face à Instagram et en particulier chez les jeunes générations. Cela s’inscrit dans un contexte où les budgets publicitaires sont aussi en train de se réduire en raison de la récession qui approche. Par ailleurs, Meta est devenu très gros, et les autorités anti-trust veillent au grain, en particulier sous l’administration Biden, donc le groupe n’est plus libre de grossir par acquisitions externes comme il l’a fait auparavant en rachetant Instagram et WhatsApp. Mais le point principal qui explique les difficultés de Meta, c’est que hasard du calendrier, il a choisi d’opérer, au même moment, la plus grosse transformation stratégique de son histoire : investir massivement dans le Web 3.0, en changeant de nom et en misant sur le métavers. Pour cela Meta a besoin d’énormément de ressources. Et c’est quelque chose qui est perçu comme un investissement risqué de la part des marchés. Donc Meta apparaît comme moins attractive parce que plus risquée. Meta mise sur quelque chose de mal défini dont on n’est pas certain qu’il sera rentable, même à moyen ou long terme.

Les investisseurs craignent-ils que les entreprises du numériques soient incapables de produire une nouvelle révolution, ce qui pourrait expliquer un désintérêt ?

Je ne le crois pas. Ces entreprises ne sont pas si jeunes que cela. Microsoft et Apple ont déjà réussi à révolutionner plusieurs fois leur secteur. En cela, elles ont une caution et une légitimité sur les marchés. Donc si aujourd’hui les marchés se détournent un peu, ce n’est pas de la défiance intrinsèque, mais une logique conjoncturelle, face à une récession. Si demain la croissance revient, il est probable que les investisseurs y reviennent très rapidement car elles pourraient être les moteurs de croissance du 21e et 22e. Il suffit de regarder les investissements de Google dans l’intelligence artificielle. C’est sans doute l’entreprise qui a les meilleures capacités au monde dans le domaine. Pour l’instant, à l’exception de Meta, ce que l’on observe c’est un comportement logique que l’on a observé à chaque crise passée. Mais cela n’augure pas de leur capacité à rebondir. Elles ont des capitaux humains, financiers et technologiques et une trésorerie colossale. Même si cela chute, les entreprises demeurent valorisées à plusieurs milliers de milliards de dollars.

Meta doit-il s’inquiéter pour l’avenir ? Et les autres entreprises ?

Oui et non. Il y a des éléments factuels qui doivent pousser Meta à s’inquiéter. Mais Meta, un peu comme Netflix, n’a qu’un seul métier. La pub pour le premier, le streaming pour le second. S’ils perdent du terrain sur ces marchés, ils vont décroitre jusqu’à disparaitre. Là où les autres plateformes sont diversifiées, Meta ne l’est que très peu. Avec le métavers, il essaie de se projeter dans 10 ou 15 ans pour pallier ce problème. Le métavers ouvre de nombreuses possibilités, en software et en hardware. C’est le pari stratégique et industriel de Meta. Et cela porte les germes de la destruction du web 2.0. Plus personne n’aura besoin de Facebook ou TikTok si le métavers fonctionne.

