Crise de confiance

Derrière la chute généralisée des personnalités politiques au top des popularités, le décalage de tous les partis avec leurs propres électorats… mais qui l’est le plus à ce triste jeu là ?

La crise politique actuelle provoque une chute de popularité de toutes les personnalités politiques et des partis auprès des Français, las voire dégoutés du spectacle de la division et des postures politiciennes. Mais jusqu'où va le désamour ? Et y a-t-il un grand perdant parmi tous les partis ? Décryptage.