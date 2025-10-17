Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 4 au 10 octobre

Politiqueil y a 1 heures
Le Premier ministre français François Bayrou s'exprime lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 24 juin 2025. (Image d'illustration)
Le Premier ministre français François Bayrou s'exprime lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 24 juin 2025. (Image d'illustration) © JULIE SEBADELHA / AFP
Crise de confiance

Derrière la chute généralisée des personnalités politiques au top des popularités, le décalage de tous les partis avec leurs propres électorats… mais qui l’est le plus à ce triste jeu là ?

La crise politique actuelle provoque une chute de popularité de toutes les personnalités politiques et des partis auprès des Français, las voire dégoutés du spectacle de la division et des postures politiciennes. Mais jusqu'où va le désamour ? Et y a-t-il un grand perdant parmi tous les partis ? Décryptage.

avec Paul CébilleetClément Macchi
author imagePaul Cébille

Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.

Voir la bio »
author imageClément Macchi

Clément Macchi est consultant en stratégie politique et spécialisé dans l’opinion publique. Il est responsable du suivi des études au sein du think-tank Spirales.

Voir la bio »

Derrière la chute généralisée des personnalités politiques au top des popularités, le décalage de tous les partis avec leurs propres électorats… mais qui l’est le plus à ce triste jeu là ?

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés