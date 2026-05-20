(IM)PUISSANCE CONTINENTALE
20 mai 2026
Déréglementation européenne : la grande illusion ?
10 000 dollars de revenus perdus par Européen en dix ans par rapport au rythme de croissance américain ; c'est le coût cumulé d'une Europe qui régule beaucoup, réforme peu et tarde toujours.
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A PROPOS DES AUTEURS
Yves Bertoncini est consultant en Affaires européennes, enseignant à l’ESCP Business School et au Corps des Mines.
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Yves Bertoncini est consultant en Affaires européennes, enseignant à l’ESCP Business School et au Corps des Mines.