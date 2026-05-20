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La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'une session plénière au Parlement européen, à Strasbourg, le 26 novembre 2025.
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(IM)PUISSANCE CONTINENTALE

20 mai 2026

Déréglementation européenne : la grande illusion ?

10 000 dollars de revenus perdus par Européen en dix ans par rapport au rythme de croissance américain ; c'est le coût cumulé d'une Europe qui régule beaucoup, réforme peu et tarde toujours.

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MOTS-CLES

Union Européenne , Economie , croissance , déréglementation , Commission , Ursula von der Layen , programme de Lisbonne , transition écologique , accords commerciaux

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Yves Bertoncini

Yves Bertoncini est consultant en Affaires européennes, enseignant à l’ESCP Business School et au Corps des Mines.

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