ATLANTI-CULTURE
7 avril 2026
Départ(s), de Julian Barnes
Une merveille d’humour British en forme de révérence
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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