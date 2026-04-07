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ATLANTI-CULTURE

7 avril 2026

Départ(s), de Julian Barnes

Une merveille d’humour British en forme de révérence

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MOTS-CLES

roman , départs , Julian Barnes , humour anglais , mort , révérence

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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