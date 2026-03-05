POLITIQUE
La députée socialiste de l'Ariège Martine Froger est mêlée à une enquête sur des abus de confiance, de biens sociaux et du travail dissimulé dans deux associations.
CHRONIQUES PARLEMENTAIRES

5 mars 2026

Défense du parlement ou corporatisme : la grande timidité du bureau de l’assemblée face à la demande d’immunité parlementaire d’une députée mise en cause pour abus de biens sociaux

La députée socialiste de l'Ariège Martine Froger est mêlée à une enquête sur des abus de confiance, de biens sociaux et du travail dissimulé dans deux associations.

Samuel Le Goff Go to Samuel Le Goff page

A PROPOS DES AUTEURS
Samuel Le Goff image
Samuel Le Goff

Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.

