CHRONIQUES PARLEMENTAIRES
5 mars 2026
Défense du parlement ou corporatisme : la grande timidité du bureau de l’assemblée face à la demande d’immunité parlementaire d’une députée mise en cause pour abus de biens sociaux
La députée socialiste de l'Ariège Martine Froger est mêlée à une enquête sur des abus de confiance, de biens sociaux et du travail dissimulé dans deux associations.
A PROPOS DES AUTEURS
Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.
