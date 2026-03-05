CHRONIQUES PARLEMENTAIRES

5 mars 2026

Défense du parlement ou corporatisme : la grande timidité du bureau de l’assemblée face à la demande d’immunité parlementaire d’une députée mise en cause pour abus de biens sociaux

La députée socialiste de l'Ariège Martine Froger est mêlée à une enquête sur des abus de confiance, de biens sociaux et du travail dissimulé dans deux associations.