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Le logo de ChatGPT, le chatbot d'intelligence artificielle d'OpenAI (image d'illustration).
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MINUTE TECH

13 avril 2026

Déclaration d’impôts 2026 : gare aux escrocs qui s’appuient sur l’IA pour hameçonner les contribuables

Chaque printemps, la période de déclaration des revenus déclenche une vague d'arnaques numériques aussi prévisible qu'efficace. Mais cette année, le niveau a changé : grâce à l'intelligence artificielle, les messages frauduleux sont devenus quasi indétectables, les faux sites parfaitement crédibles, et les campagnes d'hameçonnage industrialisées à grande échelle. Face à des cybercriminels qui exploitent à la fois la pression fiscale et la puissance des outils d'IA, les vieux réflexes de prudence ne suffisent plus.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , IA , arnaques , phishing , fraudeurs , cybercriminalité

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET.

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