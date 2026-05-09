WORLD IN MAPS
9 mai 2026
De roi de l’Afrique à espèce fragmentée : la lente disparition du territoire des lions
Autrefois présents sur une immense partie de l’Afrique, mais aussi en Europe et en Asie, les lions ne survivent aujourd’hui que dans des zones isolées représentant à peine 20 % de leur aire historique. Une contraction spectaculaire qui illustre l’effondrement progressif de leur habitat naturel.
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MOTS-CLESthe world in maps , Le lion , Afrique , europe , Asie
THEMATIQUESEnvironnement
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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