POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundRépartition géographique de lions.
See image caption

WORLD IN MAPS

9 mai 2026

De roi de l’Afrique à espèce fragmentée : la lente disparition du territoire des lions

Autrefois présents sur une immense partie de l’Afrique, mais aussi en Europe et en Asie, les lions ne survivent aujourd’hui que dans des zones isolées représentant à peine 20 % de leur aire historique. Une contraction spectaculaire qui illustre l’effondrement progressif de leur habitat naturel.

Photo of The World in Maps
The World in Maps Go to The World in Maps page

1 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

the world in maps , Le lion , Afrique , europe , Asie

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
The World in Maps image
The World in Maps

Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.

Populaires

1Réchauffement climatique : le GIEC revoit ses prévisions à la baisse et voilà ce que cela signifie vraiment
2Manque de sincérité dans les comptes publics : le rapport sur les retraites qui met les points sur les i
3Bienvenue dans l’ère du techno-féodalisme : les patrons d’OpenAI et Anthropic publient leur vision (perturbante...) du futur
4Chute des niveaux scolaires : la double malédiction infligée par la pédagogie progressiste aux enfants français
5Du Conseil d’Etat à la Banque de France : radioscopie politique d’une vague de nominations au sommet de l’Etat
6Confiscations de biens pour délit d’opinion : quand la droite se fourvoie dans une injustifiable dérive liberticide
7Le dernier tabou : pourquoi la France refuse encore de condamner le communisme comme idéologie criminelle