Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 11 au 17 octobre

Scienceil y a 4 heures
Cette image fournie par la NASA, capturée en 2009 par la sonde Cassini et diffusée le 14 juin 2023, montre la croûte glacée du pôle Sud d’Encelade, l’une des lunes de Saturne, marquée par de grandes fissures permettant à l’eau de l’océan souterrain de jaillir dans l’espace sous forme de geysers, formant ainsi un panache de particules de glace. La longue quête de la vie extraterrestre vient de recevoir un soutien majeur : des scientifiques ont découvert que le phosphore, un élément essentiel à la vie, se trouvait dans l’océan enfoui sous la surface gelée d’Encelade. Cette découverte repose sur une analyse approfondie des données recueillies par la sonde Cassini et a été publiée le 14 juin 2023 dans la prestigieuse revue Nature.
Cette image fournie par la NASA, capturée en 2009 par la sonde Cassini et diffusée le 14 juin 2023, montre la croûte glacée du pôle Sud d’Encelade, l’une des lunes de Saturne, marquée par de grandes fissures permettant à l’eau de l’océan souterrain de jaillir dans l’espace sous forme de geysers, formant ainsi un panache de particules de glace. La longue quête de la vie extraterrestre vient de recevoir un soutien majeur : des scientifiques ont découvert que le phosphore, un élément essentiel à la vie, se trouvait dans l’océan enfoui sous la surface gelée d’Encelade. Cette découverte repose sur une analyse approfondie des données recueillies par la sonde Cassini et a été publiée le 14 juin 2023 dans la prestigieuse revue Nature. © AFP or licensors
Allo Encelade, ici la Terre

De nouvelles observations suggèrent que Encelade, l’une des lunes de Saturne, pourrait héberger des signes de vie

Encelade, petite lune glacée de Saturne, intrigue plus que jamais les chercheurs. Une étude publiée dans Nature Astronomy révèle la présence de nouvelles molécules organiques issues de son océan souterrain, enrichissant le mystère de ce monde lointain. Grâce aux données de la sonde Cassini, les scientifiques confirment qu’Encelade réunit plusieurs ingrédients essentiels à la vie : eau liquide, énergie interne et chimie organique. Des indices prometteurs qui pourraient, à terme, redéfinir les priorités de l’exploration spatiale.

avec Olivier Sanguy
author imageOlivier Sanguy

Olivier Sanguy est spécialiste de l’astronautique et rédacteur en chef du site d’actualités spatiales de la Cité de l’espace à Toulouse.

Voir la bio »

De nouvelles observations suggèrent que Encelade, l’une des lunes de Saturne, pourrait héberger des signes de vie

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés