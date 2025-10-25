Allo Encelade, ici la Terre

De nouvelles observations suggèrent que Encelade, l’une des lunes de Saturne, pourrait héberger des signes de vie

Encelade, petite lune glacée de Saturne, intrigue plus que jamais les chercheurs. Une étude publiée dans Nature Astronomy révèle la présence de nouvelles molécules organiques issues de son océan souterrain, enrichissant le mystère de ce monde lointain. Grâce aux données de la sonde Cassini, les scientifiques confirment qu’Encelade réunit plusieurs ingrédients essentiels à la vie : eau liquide, énergie interne et chimie organique. Des indices prometteurs qui pourraient, à terme, redéfinir les priorités de l’exploration spatiale.