ATLANTI-CULTURE
26 août 2026
De l’esclavage à la liberté : L’odyssée des Tinchant, 1793-1945
De Rosalie à Stéphanie, le difficile chemin de l’émancipation. Un livre-enquête édifiant De : Jean Hébrard et Rebecca J. Scott Gallimard Publication du livre le 28 mai 2026 448 pages 25 euros
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Rémy Dumoulin est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Rémy Dumoulin est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).