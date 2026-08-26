ATLANTI-CULTURE

De l’esclavage à la liberté : L’odyssée des Tinchant, 1793-1945

De Rosalie à Stéphanie, le difficile chemin de l’émancipation. Un livre-enquête édifiant De : Jean Hébrard et Rebecca J. Scott Gallimard Publication du livre le 28 mai 2026 448 pages 25 euros