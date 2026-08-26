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Blurred backgroundDe l’esclavage à la liberté : L’odyssée des Tinchant, 1793-1945
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ATLANTI-CULTURE

26 août 2026

De l’esclavage à la liberté : L’odyssée des Tinchant, 1793-1945

De Rosalie à Stéphanie, le difficile chemin de l’émancipation. Un livre-enquête édifiant De : Jean Hébrard et Rebecca J. Scott Gallimard Publication du livre le 28 mai 2026 448 pages 25 euros

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MOTS-CLES

Livres audio , esclavage , L’odyssée des Tinchant , Gallimard

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Rémy Dumoulin pour Culture-Tops

Rémy Dumoulin est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).