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Vladimir Poutine. (Image d'illustration).
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POINT DE VUE

12 septembre 2026

De Leipzig à la Catalogne : la guerre hybride russe ne connaît plus de frontières

Sabotages, drones, cyberattaques, espionnage et menaces sur les infrastructures critiques : l’accumulation des opérations attribuées à Moscou dessine une véritable campagne de guerre hybride contre l’Europe.

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MOTS-CLES

conflits armés , géopolitique , international , société

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Louis Duclos

Louis Duclos est analyste géopolitique, spécialisé en relations internationales, guerre hybride et conflit en Ukraine. Son Twitter : @ObsDelphi

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