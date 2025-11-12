POLITIQUE
Renault (image d'illustration).

Blurred backgroundRenault (image d'illustration).

© Reuters

VIRAGE STRATEGIQUE

12 novembre 2025

De la route aux champs de bataille : pourquoi le retour de l’automobile dans la Défense peut changer la donne

Renault fait son retour dans le monde de la défense.

Stéphane Audrand
Stéphane Audrand Go to Stéphane Audrand page

6 min de lecture

Stéphane Audrand image
Stéphane Audrand

Stéphane Audrand est consultant en risques internationaux (armements, nucléaire, agriculture), historien, officier de réserve.

