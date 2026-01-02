BILAN 2025

2 janvier 2026

De la loi Duplomb à la dermatose nodulaire contagieuse : les revendications effacent désormais la rationalité scientifique

L’année 2025 aura été marquée par la substitution de la revendication hystérique au débat rationnel. Qu’il s’agisse de la dermatose nodulaire contagieuse ou de la loi Duplomb, la même mécanique s’est déployée : mépris des experts, mise en scène de la peur et complotisme décomplexé. Cette accélération de l'irrationalité doit faire comprendre qu'il y a urgence à comprendre son économie, qui nous concerne tous.