UNE ICONE MONDIALE
27 septembre 2026
De Barranquilla à Macondo : comment Shakira s’est fabriquée une identité mondiale
Avec ses douze concerts madrilènes, Shakira ne se contente plus de porter sa musique au-delà des frontières : elle invite le public dans l’univers qu’elle a construit autour de son identité latine.
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Docteure en sciences de l’information et de la communication, auteure de l’étude « L’essor des musiques urbaines latines et l’expansion mondiale de l’espagnol », réalisée pour l’Observatoire Nebrija de l’espagnol, Université Nebrija.
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A PROPOS DES AUTEURS
Docteure en sciences de l’information et de la communication, auteure de l’étude « L’essor des musiques urbaines latines et l’expansion mondiale de l’espagnol », réalisée pour l’Observatoire Nebrija de l’espagnol, Université Nebrija.