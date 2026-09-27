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Shakira. (Image d'illustration)
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UNE ICONE MONDIALE

27 septembre 2026

De Barranquilla à Macondo : comment Shakira s’est fabriquée une identité mondiale

Avec ses douze concerts madrilènes, Shakira ne se contente plus de porter sa musique au-delà des frontières : elle invite le public dans l’univers qu’elle a construit autour de son identité latine.

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MOTS-CLES

shakira , musique , culture , mondialisation culturelle

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Lourdes Moreno Cazalla image
Lourdes Moreno Cazalla

Docteure en sciences de l’information et de la communication, auteure de l’étude « L’essor des musiques urbaines latines et l’expansion mondiale de l’espagnol », réalisée pour l’Observatoire Nebrija de l’espagnol, Université Nebrija.

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