POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une puce Nvidia apparaît à l'écran lors de l'inauguration du supercalculateur Jupiter, le plus rapide d'Europe, le 5 septembre 2025 au Centre de supercalcul de Jülich, en Allemagne de l'Ouest

©

Une puce Nvidia apparaît à l'écran lors de l'inauguration du supercalculateur Jupiter, le plus rapide d'Europe, le 5 septembre 2025 au Centre de supercalcul de Jülich, en Allemagne de l'Ouest

REVOLUTION TECHNOLOGIQUE

18 décembre 2025

Dans le plus grand secret, la Chine a mené à bien son Projet Manhattan grâce à un prototype pour rivaliser avec l’Occident sur les puces et l’intelligence artificielle 

Cette technologie cruciale pour la fabrication des puces d'intelligence artificielle, des smartphones de dernière génération et de l'armement moderne était le monopole absolu de l’entreprise néerlandaise ASML.

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

Populaires

1Et si les différences d’espérance de vie entre riches et pauvres étaient surtout le produit de choix individuels plus que celui de discriminations sociales ?
2Derrière le succès du lancement d'Ariane 6, le retard accumulé grandissant par l’Europe dans la course à l’espace
3Ces opérations d’espionnage qui se multiplient en France
4Mercosur : mais pourquoi la France est-elle incapable de comprendre que l’Amérique du Sud est le principal continent à pouvoir être un vrai allié économique ?
5Commission sur l’entrisme islamiste : à la France insoumise, c’est journée portes ouvertes
6Un an après sa réélection, Donald Trump a réussi à provoquer un véritable boom industriel. En Chine…
7La cyber attaque qui fait trembler l’Etat digital français sur ses bases (et révèle à quel point l’Etat sait mal protéger les données toujours plus nombreuses qu’il collecte)