Une puce Nvidia apparaît à l'écran lors de l'inauguration du supercalculateur Jupiter, le plus rapide d'Europe, le 5 septembre 2025 au Centre de supercalcul de Jülich, en Allemagne de l'Ouest
REVOLUTION TECHNOLOGIQUE
18 décembre 2025
Dans le plus grand secret, la Chine a mené à bien son Projet Manhattan grâce à un prototype pour rivaliser avec l’Occident sur les puces et l’intelligence artificielle
Cette technologie cruciale pour la fabrication des puces d'intelligence artificielle, des smartphones de dernière génération et de l'armement moderne était le monopole absolu de l’entreprise néerlandaise ASML.
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
