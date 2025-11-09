POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Salman Rushdie lors du Festival du New Yorker 2025 au Webster Hall le 25 octobre 2025 à New York.

Salman Rushdie lors du Festival du New Yorker 2025 au Webster Hall le 25 octobre 2025 à New York.

© CRAIG BARRITT / AFP

THE ELEVENTH HOUR

9 novembre 2025

Dans "La onzième heure", Salman Rushdie écrit comme quelqu’un qui n’a plus une minute à perdre

Dans La Onzième Heure, Salman Rushdie revient à la fiction avec une urgence vibrante. À travers des nouvelles qui oscillent entre l’Inde, l’Angleterre et l’Amérique, l’auteur revisite ses obsessions - la mémoire, la foi, le mensonge, la mort - et médite sur la puissance des histoires face au temps qui s’effrite.

Photo of Jenni Ramone
Jenni Ramone Go to Jenni Ramone page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jenni Ramone image
Jenni Ramone

Jenni Ramone est professeure agrégée de littératures postcoloniales et mondiales, à l'Université Nottingham Trent.

Populaires

1Laeticia Hallyday se sucre un milliardaire, Jennifer Aniston retape un coach; Madonna surkiffe Rosalía, Katy Perry sparatomise Orlando Bloom; Rihanna & A$AP Rocky se fourrent à Paris, Charlene frandouille à Monaco, Marlene Schiappa instaposte son 3ème
2L’ère des anti-réseaux sociaux est en train de s’ouvrir et elle sera bien pire
3Cette histoire des Juifs algériens que l’Algérie a complètement effacé de son roman national
4Crise du commerce de proximité : ces angles-morts français
5Dette publique : la France, future « ruine fumante », craint le patron de Bpifrance
6Médecins imaginaires : ces Diafoirus qui gouvernent la France sans jamais assumer leurs responsabilités
7Shein contre “modèle” économique made in France : qui est le plus dommageable pour les Français ?