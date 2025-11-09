THE ELEVENTH HOUR

9 novembre 2025

Dans "La onzième heure", Salman Rushdie écrit comme quelqu’un qui n’a plus une minute à perdre

Dans La Onzième Heure, Salman Rushdie revient à la fiction avec une urgence vibrante. À travers des nouvelles qui oscillent entre l’Inde, l’Angleterre et l’Amérique, l’auteur revisite ses obsessions - la mémoire, la foi, le mensonge, la mort - et médite sur la puissance des histoires face au temps qui s’effrite.