Salman Rushdie lors du Festival du New Yorker 2025 au Webster Hall le 25 octobre 2025 à New York.
THE ELEVENTH HOUR
9 novembre 2025
Dans "La onzième heure", Salman Rushdie écrit comme quelqu’un qui n’a plus une minute à perdre
Dans La Onzième Heure, Salman Rushdie revient à la fiction avec une urgence vibrante. À travers des nouvelles qui oscillent entre l’Inde, l’Angleterre et l’Amérique, l’auteur revisite ses obsessions - la mémoire, la foi, le mensonge, la mort - et médite sur la puissance des histoires face au temps qui s’effrite.
4 min de lecture
A PROPOS DES AUTEURS
Jenni Ramone est professeure agrégée de littératures postcoloniales et mondiales, à l'Université Nottingham Trent.
