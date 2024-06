"D-Day, Monty Alexander" : par où la mémoire individuelle rejoint l’histoire du monde !

Monty Alexander. Originaire de la Jamaïque, sa famille émigre aux Etats-Unis en 1961. A Miami, il est remarqué par The Voice, Frank Sinatra in personam, et se produira pendant plusieurs années au Play boy House, une autre époque.

Monty Alexander, né il y a quatre-vingt printemps et de nationalité américaine, s’inscrit dans la droite ligne de ces pianistes virtuoses à la technique éprouvée dont le père fondateur, peut-être le plus grand virtuose de tous les temps, fut le pianiste aveugle Art Tatum.

Mais c’est sans doute Oscar Peterson qui eut, avec Ahmad Jamal et Nat King Cole, l’influence la plus prégnante sur le jeu de Monty, par la puissance de l’attaque, le sens du groove, bien en arrière du temps, un certain goût pour le spectaculaire et un don inné de l’entertainment, comme disent les Américains, qui lui permet dans ses concerts de mettre le public dans sa poche.L’intervention bienveillante d’Oscar Peterson, son maître, lui permit de signer avec le label allemand MPS.

Sa formule dédiée reste le trio piano-basse-batterie avec parfois l’immense Ray Brown à la basse, le premier mari d’Ella Fitzgerald, et l’élégant et minimaliste Ed Thigpen à la batterie.