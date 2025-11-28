NEGOCIATIONS TENDUES

28 novembre 2025

Poutine durcit sa ligne : ultimatum à Kyiv et promesse d’apaisement envers l’Europe

En visite au Kirghizistan, Vladimir Poutine a réaffirmé ses exigences maximalistes : retrait ukrainien de l’est du pays, reconnaissance internationale des territoires occupés et refus catégorique de toute négociation directe avec Kyiv.