Poutine demande à Kyiv de se retirer de l'est de l'Ukraine et "promet" de ne pas attaquer l'Europe
NEGOCIATIONS TENDUES
28 novembre 2025
Poutine durcit sa ligne : ultimatum à Kyiv et promesse d’apaisement envers l’Europe
En visite au Kirghizistan, Vladimir Poutine a réaffirmé ses exigences maximalistes : retrait ukrainien de l’est du pays, reconnaissance internationale des territoires occupés et refus catégorique de toute négociation directe avec Kyiv.
