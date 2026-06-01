SOUVERAINETE NUMERIQUE
1 juin 2026
Cyberattaques, dépendances technologiques, et pillage de nos données : ou la chronique d’une faillite systémique de notre Etat ?
Alors que les cyberattaques explosent sur notre territoire national, et que le traitement de nos données publiques devient un enjeu majeur de souveraineté économique et stratégique face aux actions de piratages, l’État et ses collectivités semblent toujours gérer cette quatrième révolution industrielle à l’œuvre, avec des schémas mentaux hérités de la précédente... Derrière les promesses sempiternellement reconduites de « modernisation par le numérique », se cache en réalité une fragilité quasi systémique, et beaucoup plus profonde : celle d’institutions à bout de souffle, en fin de course, qui n’ont pas encore acté qu’elles étaient entrées de plain-pied dans une nouvelle ère. Une ère ou les actions offensives adverses est la règle, et où les stratégies de la subversion deviennent la norme pour contrevenir à nos intérêts.
17 min de lecture
MOTS-CLEScybersécurité , État , souveraineté , données , dépendance , vols , escroqueries , collectivités , administrations
THEMATIQUESTech & IA
Aurélie Luttrin est ancienne avocate en droit public des affaires, conférencière et consultante spécialisée dans la performance des entreprises, des collectivités territoriales et des Etats à l’ère de la 4ème révolution industrielle. Membre du Cercle K2, elle est co-autrice du rapport sur les enjeux du big data (novembre 2022).Elle forme également les élus, les professionnels des secteurs public et privé à la compréhension des enjeux de la 4ème révolution industrielle et les accompagne dans leurs stratégies de cybersûreté.
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Aurélie Luttrin est ancienne avocate en droit public des affaires, conférencière et consultante spécialisée dans la performance des entreprises, des collectivités territoriales et des Etats à l’ère de la 4ème révolution industrielle. Membre du Cercle K2, elle est co-autrice du rapport sur les enjeux du big data (novembre 2022).Elle forme également les élus, les professionnels des secteurs public et privé à la compréhension des enjeux de la 4ème révolution industrielle et les accompagne dans leurs stratégies de cybersûreté.