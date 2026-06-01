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Piratage (image d'illustration)
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SOUVERAINETE NUMERIQUE

1 juin 2026

Cyberattaques, dépendances technologiques, et pillage de nos données : ou la chronique d’une faillite systémique de notre Etat ?

Alors que les cyberattaques explosent sur notre territoire national, et que le traitement de nos données publiques devient un enjeu majeur de souveraineté économique et stratégique face aux actions de piratages, l’État et ses collectivités semblent toujours gérer cette quatrième révolution industrielle à l’œuvre, avec des schémas mentaux hérités de la précédente... Derrière les promesses sempiternellement reconduites de « modernisation par le numérique », se cache en réalité une fragilité quasi systémique, et beaucoup plus profonde : celle d’institutions à bout de souffle, en fin de course, qui n’ont pas encore acté qu’elles étaient entrées de plain-pied dans une nouvelle ère. Une ère ou les actions offensives adverses est la règle, et où les stratégies de la subversion deviennent la norme pour contrevenir à nos intérêts.

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MOTS-CLES

cybersécurité , État , souveraineté , données , dépendance , vols , escroqueries , collectivités , administrations

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Franck DeCloquement
Ancien de l’Ecole de Guerre Economique (EGE), Franck DeCloquement est expert-praticien en intelligence économique et stratégique (IES), et membre du conseil scientifique de l’Institut d’Études de Géopolitique Appliquée - EGA. Il intervient comme conseil en appui aux directions d'entreprises implantées en France et à l'international, dans des environnements concurrentiels et complexes. Membre du CEPS, de la CyberTaskforce et du Cercle K2, il est aussi spécialiste des problématiques ayant trait à l'impact des nouvelles technologies et du cyber, sur les écosystèmes économique et sociaux. Mais également, sur la prégnance des conflits géoéconomiques et des ingérences extérieures déstabilisantes sur les Etats européens. Professeur à l'IRIS (l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques), il y enseigne l'intelligence économique, les stratégies d’influence, ainsi que l'impact des ingérences malveillantes et des actions d’espionnage dans la sphère économique. Il enseigne également à l'IHEMI (L'institut des Hautes Etudes du Ministère de l'Intérieur) et à l'IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale), les actions d'influence et de contre-ingérence, les stratégies d'attaques subversives adverses contre les entreprises, au sein des prestigieux cycles de formation en Intelligence Stratégique de ces deux instituts. Il a également enseigné la Géopolitique des Médias et de l'internet à l’IFP (Institut Française de Presse) de l’université Paris 2 Panthéon-Assas, pour le Master recherche « Médias et Mondialisation ». Franck DeCloquement est le coauteur du « Petit traité d’attaques subversives contre les entreprises - Théorie et pratique de la contre ingérence économique », paru chez CHIRON. Egalement l'auteur du chapitre cinq sur « la protection de l'information en ligne » d u « Manuel d'intelligence économique » paru en 2020 aux Presses Universitaires de France (PUF).
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Aurélie Luttrin

Aurélie Luttrin est ancienne avocate en droit public des affaires, conférencière et consultante spécialisée dans la performance des entreprises, des collectivités territoriales et des Etats à l’ère de la 4ème révolution industrielle. Membre du Cercle K2, elle est co-autrice du rapport sur les enjeux du big data (novembre 2022). 

Elle forme également les élus, les professionnels des secteurs public et privé à la compréhension des enjeux de la 4ème révolution industrielle et les accompagne dans leurs stratégies de cybersûreté.

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