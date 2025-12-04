POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Le drapeau européen affiché sur le bâtiment Altiero-Spinelli, le Parlement européen dans le quartier européen de Bruxelles, le 24 février 2025.

Le drapeau européen affiché sur le bâtiment Altiero-Spinelli, le Parlement européen dans le quartier européen de Bruxelles, le 24 février 2025.

© JOHN THYS / AFP

MADE IN EUROPE

4 décembre 2025

CS3D : la directive européenne qui étranglera plus encore la croissance européenne

La CS3D s'appliquera à environ 6 000 entreprises de l'UE et 900 entreprises de pays tiers.

Photo of Jean-Pierre Corniou
Jean-Pierre Corniou Go to Jean-Pierre Corniou page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

CS3D , réindustralisation , Union Européenne , énergie , GNL , sécurité énergétique

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Corniou image
Jean-Pierre Corniou

Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.


Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).

Populaires

1Cette guerre civile froide qui fait déjà rage en France (et tous ceux qui l’alimentent…)
2L'OCDE prédit un monde à deux vitesses pour la croissance 2026 : boom pour les émergents, ralenti pour l'Europe et les États-Unis
3Le RN en rêvait, les socialistes britanniques le font : en Grande-Bretagne, allocations sociales et HLM bientôt réservés aux seuls nationaux
4Et si on labellisait le Président de la République ?
5Labellisation de l’information : petites révélations sur ce qui se cache vraiment derrière le Journalism Trust Initiative promu par Emmanuel Macron
6Vladimir Poutine face à l’Europe, entre maestria manipulatrice et fuite en avant incontrôlée
7Face à la déferlante DeepSeek, OpenAI déclenche le « code rouge »