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ATLANTI-CULTURE

7 septembre 2026

"Croire au code" de Sarah Tadlaoui : une immersion stroboscopique au cœur de "la Tech", entre audace et périls

Le livre "Croire au code" de Sarah Tadlaoui est publié aux éditions Héloïse d’Ormesson.

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Croire au code , Sarah Tadlaoui , littérature , livre , roman , Héloïse d'Ormesson , culture , culture tops

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Devevey pour Culture-Tops

Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 