ATLANTI-CULTURE
7 septembre 2026
"Croire au code" de Sarah Tadlaoui : une immersion stroboscopique au cœur de "la Tech", entre audace et périls
Le livre "Croire au code" de Sarah Tadlaoui est publié aux éditions Héloïse d’Ormesson.
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MOTS-CLESCroire au code , Sarah Tadlaoui , littérature , livre , roman , Héloïse d'Ormesson , culture , culture tops
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
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