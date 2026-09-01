MISE EN GARDE

Crise d’angoisse d’un Nobel : l’IA et son impact font faire des cauchemars à Daron Acemoğlu

Passant de 4-6 % à 8-9 % d'emplois menacés par l'IA, le prix Nobel Daron Acemoglu alerte sur l'arrivée des agents autonomes : Pierre Bentata décrypte ce virage où la baisse des coûts risque de sacrifier les jeunes diplômés.