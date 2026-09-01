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Une chaîne de montage dans une usine du constructeur automobile chinois Li Auto à Changzhou, en Chine, le 27 mars 2024.
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MISE EN GARDE

1 septembre 2026

Crise d’angoisse d’un Nobel : l’IA et son impact font faire des cauchemars à Daron Acemoğlu

Passant de 4-6 % à 8-9 % d'emplois menacés par l'IA, le prix Nobel Daron Acemoglu alerte sur l'arrivée des agents autonomes : Pierre Bentata décrypte ce virage où la baisse des coûts risque de sacrifier les jeunes diplômés.

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MOTS-CLES

Daron Acemoğlu , IA , Intelligence Artificielle , Prix Nobel , productivité , innovation , Emploi

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

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