MISE EN GARDE
1 septembre 2026
Crise d’angoisse d’un Nobel : l’IA et son impact font faire des cauchemars à Daron Acemoğlu
Passant de 4-6 % à 8-9 % d'emplois menacés par l'IA, le prix Nobel Daron Acemoglu alerte sur l'arrivée des agents autonomes : Pierre Bentata décrypte ce virage où la baisse des coûts risque de sacrifier les jeunes diplômés.
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MOTS-CLESDaron Acemoğlu , IA , Intelligence Artificielle , Prix Nobel , productivité , innovation , Emploi
THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
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Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.