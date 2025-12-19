VRAIS PROBLEMES

19 décembre 2025

Crise agricole : entre ravis de la crèche réglementaires et anti-systèmes radicaux, qui est encore capable de dresser le VRAI tableau des responsables du malheur des agriculteurs français ?

La crise agricole française donne lieu à une inflation de discours souvent plus révélateurs de ceux qui les portent que de la réalité du terrain. Technocrates, écologistes, responsables politiques, agriculteurs eux-mêmes et consommateurs se disputent le récit d’un malaise profond, chacun désignant ses coupables, ses priorités et ses solutions. Mais à force de récits idéologiques, moraux ou émotionnels, le diagnostic se brouille : l’Europe est tour à tour présentée comme bouc émissaire ou comme refuge, la réglementation comme protection ou comme carcan, l’écologie comme nécessité ou comme dogme, tandis que les réalités économiques, sociales et concurrentielles du métier d’agriculteur restent souvent hors champ. Plutôt que d’arbitrer trop vite entre ces narrations rivales, il s’agit de les mettre à plat, de comprendre comment elles se sont construites, pourquoi elles séduisent, et surtout en quoi chacune échoue à saisir la complexité du malheur agricole français.