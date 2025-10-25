Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Businessil y a 4 heures
Tirelire. (Image d'illustration)
Coût de l’instabilité politique : les indices PMI indiquent une contraction surprise de l’activité française

Alors que le gouvernement Lecornu espérait un rebond après des semaines d’incertitude, les chiffres de l’économie française surprennent par leur brutalité. L’indice PMI du secteur privé plonge à son plus bas niveau depuis six mois, traduisant la défiance des entreprises face aux tensions budgétaires et au ralentissement mondial. Entre morosité des dirigeants, inquiétude des investisseurs et flou politique persistant, la reprise annoncée semble déjà compromise.

avec Jean-Marc Sylvestre
author imageJean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

