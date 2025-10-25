Businessil y a 4 heures
Atlantico Business
Coût de l’instabilité politique : les indices PMI indiquent une contraction surprise de l’activité française
Alors que le gouvernement Lecornu espérait un rebond après des semaines d’incertitude, les chiffres de l’économie française surprennent par leur brutalité. L’indice PMI du secteur privé plonge à son plus bas niveau depuis six mois, traduisant la défiance des entreprises face aux tensions budgétaires et au ralentissement mondial. Entre morosité des dirigeants, inquiétude des investisseurs et flou politique persistant, la reprise annoncée semble déjà compromise.