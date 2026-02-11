POLITIQUE
Lorsqu'Emmanuel Macron a surgi sur le spectre politique, il s'affichait comme parangon du « cercle de la raison », porteur d'une promesse de « Révolution », titre de son livre de campagne en 2017.
ALTERNANCE, ALTERNANCE, EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ALTERNANCE ?

11 février 2026

Cour des Comptes, Banque de France, institutions judiciaires et cie : Emmanuel Macron est-il en train d’achever le verrouillage de l’Etat profond ?

Entre nominations verrouillées, autorités indépendantes verrouillées pour des décennies et impossibilité de remplacer les hauts responsables installés, la France semble structurellement incapable d’organiser une alternance réelle. Là où les États‑Unis renouvellent massivement leur administration à chaque cycle, l’appareil d’État français reste figé, protégé par des mandats longs et des bastions technocratiques. À l’approche de 2027, une question domine : un nouveau pouvoir - quel qu’il soit - aurait‑il vraiment les mains libres ?

Charles Reviens Go to Charles Reviens page et Eric Anceau Go to Eric Anceau page

11 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Charles Reviens

Charles Reviens est ancien haut fonctionnaire, spécialiste de la comparaison internationale des politiques publiques.

Eric Anceau

Eric Anceau est professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Lorraine, il vient de faire paraître Histoire de la nation française du mythe des origines à nos jours (Tallandier, 2025) et de diriger Nouvelle Histoire de France. 100 historiens et historiennes racontent la France (Passés Composés, 2025).

