ALTERNANCE, ALTERNANCE, EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ALTERNANCE ?
11 février 2026
Cour des Comptes, Banque de France, institutions judiciaires et cie : Emmanuel Macron est-il en train d’achever le verrouillage de l’Etat profond ?
Entre nominations verrouillées, autorités indépendantes verrouillées pour des décennies et impossibilité de remplacer les hauts responsables installés, la France semble structurellement incapable d’organiser une alternance réelle. Là où les États‑Unis renouvellent massivement leur administration à chaque cycle, l’appareil d’État français reste figé, protégé par des mandats longs et des bastions technocratiques. À l’approche de 2027, une question domine : un nouveau pouvoir - quel qu’il soit - aurait‑il vraiment les mains libres ?
11 min de lecture
THEMATIQUESPolitique
Charles Reviens est ancien haut fonctionnaire, spécialiste de la comparaison internationale des politiques publiques.
Eric Anceau est professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Lorraine, il vient de faire paraître Histoire de la nation française du mythe des origines à nos jours (Tallandier, 2025) et de diriger Nouvelle Histoire de France. 100 historiens et historiennes racontent la France (Passés Composés, 2025).
Populaires
Charles Reviens est ancien haut fonctionnaire, spécialiste de la comparaison internationale des politiques publiques.
Eric Anceau est professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Lorraine, il vient de faire paraître Histoire de la nation française du mythe des origines à nos jours (Tallandier, 2025) et de diriger Nouvelle Histoire de France. 100 historiens et historiennes racontent la France (Passés Composés, 2025).