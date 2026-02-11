ALTERNANCE, ALTERNANCE, EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ALTERNANCE ?

11 février 2026

Cour des Comptes, Banque de France, institutions judiciaires et cie : Emmanuel Macron est-il en train d’achever le verrouillage de l’Etat profond ?

Entre nominations verrouillées, autorités indépendantes verrouillées pour des décennies et impossibilité de remplacer les hauts responsables installés, la France semble structurellement incapable d’organiser une alternance réelle. Là où les États‑Unis renouvellent massivement leur administration à chaque cycle, l’appareil d’État français reste figé, protégé par des mandats longs et des bastions technocratiques. À l’approche de 2027, une question domine : un nouveau pouvoir - quel qu’il soit - aurait‑il vraiment les mains libres ?