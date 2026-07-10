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Les dommages cutanés accumulés avant l'âge de 25 ans peuvent favoriser, des années plus tard, l'apparition de cancers de la peau, en particulier des mélanomes et, dans une moindre mesure, des carcinomes.
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A LIRE ABSOLUMENT

10 juillet 2026

Coups de soleil, crèmes à bas prix, applis miracle : tous les conseils pour minimiser les risques de cancer de la peau

Canicule et fortes chaleurs : les occasions de s’exposer au soleil se multiplient, mais les risques liés aux UV restent souvent sous-estimés. Coups de soleil, protection solaire, dépistage des cancers de la peau et nouvelles technologies : un dermatologue rappelle les gestes essentiels pour préserver sa santé.

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MOTS-CLES

cancer de la peau , crèmes solaires , soleil , canicule , fortes chaleurs , Intelligence Artificielle , dermatologie , dépistage

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Stéphane Dalle

Stéphane Dalle est Professeur de Dermatologie aux Hospices Civils de Lyon, il dispose également d’un diplôme complémentaire en cancérologie. Il est le chef de Service à l’Hôpital Lyon Sud. Il co-dirige une unité de recherche sur le mélanome avec le Dr Julie Caramel (Directrice de Recherche Inserm). Il participe ainsi sur le plan clinique te en recherche à de nombreux travaux permettant de mieux comprendre comment prendre en charge le mélanome et autres cancers de la peau. Il a participé à la rédaction de plus de 400 articles dans des revues scientifiques. Certains de ses travaux de recherche sont soutenus par la Fondation ARC.

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