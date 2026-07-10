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10 juillet 2026
Coups de soleil, crèmes à bas prix, applis miracle : tous les conseils pour minimiser les risques de cancer de la peau
Canicule et fortes chaleurs : les occasions de s’exposer au soleil se multiplient, mais les risques liés aux UV restent souvent sous-estimés. Coups de soleil, protection solaire, dépistage des cancers de la peau et nouvelles technologies : un dermatologue rappelle les gestes essentiels pour préserver sa santé.
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Stéphane Dalle est Professeur de Dermatologie aux Hospices Civils de Lyon, il dispose également d’un diplôme complémentaire en cancérologie. Il est le chef de Service à l’Hôpital Lyon Sud. Il co-dirige une unité de recherche sur le mélanome avec le Dr Julie Caramel (Directrice de Recherche Inserm). Il participe ainsi sur le plan clinique te en recherche à de nombreux travaux permettant de mieux comprendre comment prendre en charge le mélanome et autres cancers de la peau. Il a participé à la rédaction de plus de 400 articles dans des revues scientifiques. Certains de ses travaux de recherche sont soutenus par la Fondation ARC.
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Stéphane Dalle est Professeur de Dermatologie aux Hospices Civils de Lyon, il dispose également d’un diplôme complémentaire en cancérologie. Il est le chef de Service à l’Hôpital Lyon Sud. Il co-dirige une unité de recherche sur le mélanome avec le Dr Julie Caramel (Directrice de Recherche Inserm). Il participe ainsi sur le plan clinique te en recherche à de nombreux travaux permettant de mieux comprendre comment prendre en charge le mélanome et autres cancers de la peau. Il a participé à la rédaction de plus de 400 articles dans des revues scientifiques. Certains de ses travaux de recherche sont soutenus par la Fondation ARC.