Coups de soleil, crèmes à bas prix, applis miracle : tous les conseils pour minimiser les risques de cancer de la peau

Stéphane Dalle est Professeur de Dermatologie aux Hospices Civils de Lyon, il dispose également d’un diplôme complémentaire en cancérologie. Il est le chef de Service à l’Hôpital Lyon Sud. Il co-dirige une unité de recherche sur le mélanome avec le Dr Julie Caramel (Directrice de Recherche Inserm). Il participe ainsi sur le plan clinique te en recherche à de nombreux travaux permettant de mieux comprendre comment prendre en charge le mélanome et autres cancers de la peau. Il a participé à la rédaction de plus de 400 articles dans des revues scientifiques. Certains de ses travaux de recherche sont soutenus par la Fondation ARC.