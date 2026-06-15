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MINUTE TECH

15 juin 2026

Coupe du monde 2026 : pourquoi les cybercriminels marquent déjà des milliers de buts

15 000 nouveaux domaines frauduleux enregistrés entre janvier et mai 2026, contre moins de 350 sites suspects autour des JO de Paris : l'escroquerie numérique liée à la Coupe du monde a changé d'échelle.

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MOTS-CLES

coupe du monde 2026 , cybercriminalité , arnaques , sites frauduleux , supporters , contrefaçons , fausses billeteries , paris sportifs

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Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici

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