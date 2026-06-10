FOOTBALL
10 juin 2026
Coupe du monde 2026 : l'IA peut-elle vraiment repérer la prochaine superstar du football ?
L'IA peut-elle vraiment dénicher la prochaine superstar du football, ou bouleverse-t-elle le jeu de manière inquiétante ?
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A PROPOS DES AUTEURS
Leah Monsees
Leah Monsees Chercheuse associée, Département des sciences du sport, Université de Malmö
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Leah Monsees
Leah Monsees Chercheuse associée, Département des sciences du sport, Université de Malmö