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Luca Toni
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FOOTBALL

10 juin 2026

Coupe du monde 2026 : l'IA peut-elle vraiment repérer la prochaine superstar du football ?

L'IA peut-elle vraiment dénicher la prochaine superstar du football, ou bouleverse-t-elle le jeu de manière inquiétante ?

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MOTS-CLES

IA , Football

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Tech & IA
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Leah Monsees
Leah Monsees Chercheuse associée, Département des sciences du sport, Université de Malmö