Le chef du gouvernement militaire du Niger, le général Abdourahamane Tiani (à droite), et le colonel malien Assimi Goita (à gauche) posent pour une photo à leur arrivée à Niamey, avant le sommet de la Confédération des États du Sahel (AES), le 6 juillet 2024.

©

Le chef du gouvernement militaire du Niger, le général Abdourahamane Tiani (à droite), et le colonel malien Assimi Goita (à gauche) posent pour une photo à leur arrivée à Niamey, avant le sommet de la Confédération des États du Sahel (AES), le 6 juillet 2024.

DOMINOS GEOPOLITIQUES

17 décembre 2025

Coup de contagion ? Une série de prises de pouvoir en Afrique suggère que des imitateurs prennent note du succès des autres

La multiplication récente des coups d’État en Afrique relance un vieux débat en science politique : ces prises de pouvoir militaires peuvent-elles se propager par imitation ? Entre succès observés, réactions internationales limitées et signaux envoyés aux armées voisines, certains chercheurs estiment que les putschistes potentiels tirent bel et bien des leçons des événements récents.

Photo of Salah Ben Hammou
Photo of Jonathan Powell
Salah Ben Hammou Go to Salah Ben Hammou page et Jonathan Powell Go to Jonathan Powell page

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Salah Ben Hammou image
Salah Ben Hammou

Salah Ben Hammou est chercheur postdoctoral au Centre Edward P. Djerejian pour le Moyen-Orient de l'Institut Baker de politiques publiques de l'Université Rice, et chercheur associé au Centre pour les conflits et le développement en Afrique

Jonathan Powell image
Jonathan Powell

Jonathan Powell est professeur assistant invité à la Patterson School of Diplomacy and International Commerce de l'Université du Kentucky.

