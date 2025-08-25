Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 16 au 22 août

Sociétéil y a 7 heures
© Reuters
Aux origines

Contrairement à ce qu’on croyait, il est probable que nos ancêtres primates se soient développés dans un climat froid plutôt que sous les tropiques

Longtemps associés aux forêts tropicales luxuriantes, les premiers primates auraient en réalité émergé dans des régions froides et sèches. Une étude internationale montre que ces conditions hostiles ont joué un rôle clé dans leur évolution et leur dispersion, offrant des leçons précieuses face aux défis actuels de la biodiversité et du climat.

avec Jason Gilchrist
author imageJason Gilchrist

Maître de conférences à la School of Applied Sciences, Université Napier d’Édimbourg

ScienceEnvironnement