CRISE A VENIR
28 avril 2026
Conséquence de la guerre en Ukraine, le déficit public russe ne peut plus être dissimulé
L'expert Andras Toth-Czifra analyse les points de tension croissants dans les budgets régionaux russes sur fond d'enlisement du Kremlin en Ukraine.
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MOTS-CLESRussie , Budget , illusions , guerre en ukraine , crise économique , inflation , recettes , oblasts , régions
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Andras Toth-Czifra est analyste politique et auteur du blog analytique « No Yardstick ».
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Andras Toth-Czifra est analyste politique et auteur du blog analytique « No Yardstick ».