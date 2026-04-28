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Cette photographie prise le 4 février 2026 montre une vue du Kremlin, au centre de Moscou. (Image d'illustration)
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CRISE A VENIR

28 avril 2026

Conséquence de la guerre en Ukraine, le déficit public russe ne peut plus être dissimulé

L'expert Andras Toth-Czifra analyse les points de tension croissants dans les budgets régionaux russes sur fond d'enlisement du Kremlin en Ukraine.

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MOTS-CLES

Russie , Budget , illusions , guerre en ukraine , crise économique , inflation , recettes , oblasts , régions

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Andras Toth-Czifra

Andras Toth-Czifra est analyste politique et auteur du blog analytique « No Yardstick ».