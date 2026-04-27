SYMPHONIE NATURELLE
27 avril 2026
Concours de chant : mythes et réalités sur les oiseaux et le sexe lorsqu'il s'agit de défendre leur nid
Chaque printemps, les oiseaux à travers l'Amérique sont en pleine voix. Les cardinaux jacassent, les moineaux chantent et les parulines gazouillent. Le chant des oiseaux élève l'esprit humain — « L'Espoir est la chose à plumes », après tout. Pourtant, les oiseaux ne chantent pas pour calmer nos nerfs après une journée de travail stressante. Au lieu de cela, ils chantent pour défendre leurs territoires et attirer des partenaires.
5 min de lecture
Professeur adjoint, École des sciences biologiques, Georgia Institute of Technology
Étudiant diplômé en biologie évolutive, Georgia Institute of Technology
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