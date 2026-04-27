SYMPHONIE NATURELLE

27 avril 2026

Concours de chant : mythes et réalités sur les oiseaux et le sexe lorsqu'il s'agit de défendre leur nid

Chaque printemps, les oiseaux à travers l'Amérique sont en pleine voix. Les cardinaux jacassent, les moineaux chantent et les parulines gazouillent. Le chant des oiseaux élève l'esprit humain — « L'Espoir est la chose à plumes », après tout. Pourtant, les oiseaux ne chantent pas pour calmer nos nerfs après une journée de travail stressante. Au lieu de cela, ils chantent pour défendre leurs territoires et attirer des partenaires.