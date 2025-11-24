POLITIQUE
Un homme et une femme passent devant une fresque représentant des drapeaux nationaux iraniens dans une rue de Téhéran, le 20 août 2024. (Image d'illustration)

© ATTA KENARE / AFP

HYPOCRISIE FRANCAISE

24 novembre 2025

Comment se préparer à la guerre si l’État français cède déjà à la république islamique d’Iran, alliée de Moscou ?

Armand Shabazi, journaliste d’investigation s’interroge : alors que le chef d’état-major des armées, le général Fabien Mandon, appelle les Français à retrouver leur « force d’âme », à accepter des sacrifices et même à être « prêts à perdre leurs enfants » face à la menace russe, comment la France peut-elle réellement se préparer à la guerre ?

Armand Shahbazi Go to Armand Shahbazi page

Armand Shahbazi image
Armand Shahbazi

Journaliste Dorr TV (média d’opposition), membre du Fonds pour la renaissance de l’Etat de droit en Iran.