Un homme et une femme passent devant une fresque représentant des drapeaux nationaux iraniens dans une rue de Téhéran, le 20 août 2024. (Image d'illustration)
© ATTA KENARE / AFP
HYPOCRISIE FRANCAISE
24 novembre 2025
Comment se préparer à la guerre si l’État français cède déjà à la république islamique d’Iran, alliée de Moscou ?
Armand Shabazi, journaliste d’investigation s’interroge : alors que le chef d’état-major des armées, le général Fabien Mandon, appelle les Français à retrouver leur « force d’âme », à accepter des sacrifices et même à être « prêts à perdre leurs enfants » face à la menace russe, comment la France peut-elle réellement se préparer à la guerre ?
Journaliste Dorr TV (média d’opposition), membre du Fonds pour la renaissance de l’Etat de droit en Iran.
