©
La société attend des parents qu'ils offrent des cadeaux, quelles que soient leurs ressources, et les enfants eux-mêmes ressentent souvent des émotions complexes.
NOEL APPROCHE
22 décembre 2025
Comment réduire le stress des cadeaux avec vos enfants : les conseils d’une psychologue pédiatrique pour créer la magie et éviter les larmes
Les fêtes, bien que magiques, peuvent aussi être source de stress.
4 min de lecture
Angela Narayan est professeure agrégée au sein du programme de doctorat en psychologie clinique de l'enfant du département de psychologie de l'Université de Denver (DU). Elle a obtenu son doctorat en psychopathologie du développement et sciences cliniques à l'Institut du développement de l'enfant de l'Université du Minnesota.
Populaires
Angela Narayan est professeure agrégée au sein du programme de doctorat en psychologie clinique de l'enfant du département de psychologie de l'Université de Denver (DU). Elle a obtenu son doctorat en psychopathologie du développement et sciences cliniques à l'Institut du développement de l'enfant de l'Université du Minnesota.