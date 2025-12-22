POLITIQUE
La société attend des parents qu'ils offrent des cadeaux, quelles que soient leurs ressources, et les enfants eux-mêmes ressentent souvent des émotions complexes.

©

NOEL APPROCHE

22 décembre 2025

Comment réduire le stress des cadeaux avec vos enfants : les conseils d’une psychologue pédiatrique pour créer la magie et éviter les larmes

Les fêtes, bien que magiques, peuvent aussi être source de stress.

Angela Narayan Go to Angela Narayan page

4 min de lecture

MOTS-CLES

Noël , cadeaux , enfants , stress , Guide

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Angela Narayan

Angela Narayan est professeure agrégée au sein du programme de doctorat en psychologie clinique de l'enfant du département de psychologie de l'Université de Denver (DU). Elle a obtenu son doctorat en psychopathologie du développement et sciences cliniques à l'Institut du développement de l'enfant de l'Université du Minnesota.

