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Comment passer des vacances en toute tranquillité face à la menace du quishing, la fraude au QR code sur les bornes de recharge

Un simple autocollant collé sur une borne de recharge, et voilà des automobilistes qui livrent leurs coordonnées bancaires sans même récupérer un kilowatt. Plus de 800 procédures pénales sont déjà en cours en France pour ce genre d'arnaque. Un spécialiste en cybersécurité détaille les réflexes à adopter avant de scanner quoi que ce soit cet été.