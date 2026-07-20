MINUTE TECH
20 juillet 2026
Comment passer des vacances en toute tranquillité face à la menace du quishing, la fraude au QR code sur les bornes de recharge
Un simple autocollant collé sur une borne de recharge, et voilà des automobilistes qui livrent leurs coordonnées bancaires sans même récupérer un kilowatt. Plus de 800 procédures pénales sont déjà en cours en France pour ce genre d'arnaque. Un spécialiste en cybersécurité détaille les réflexes à adopter avant de scanner quoi que ce soit cet été.
6 min de lecture
MOTS-CLESQuishing , Cyber-sécurité , tech , QR codes , arnaques
THEMATIQUESTech & IA
Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/
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Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/