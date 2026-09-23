REMISE EN QUESTION
23 septembre 2026
Comment les séries Heated Rivalry, Off Campus et Shoresy ont remis en question les idées reçues sur le hockey
Le hockey connaît un grand succès sur le petit écran. L’émission dont tout le monde parle, Heated Rivalry, a été lancée fin 2025, suivie par Off Campus en 2026. Elles rejoignent la série canadienne très appréciée Shoresy, dont la sixième saison entrera en production cet automne.
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THEMATIQUESSport
Clementine Oberst est titulaire d'un doctorat en communication, nouveaux médias et études culturelles de l'Université McMaster, où elle enseigne actuellement en tant que chargée de cours. Ses recherches interdisciplinaires portent sur les politiques queer et féministes au sein de la culture populaire.
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Clementine Oberst est titulaire d'un doctorat en communication, nouveaux médias et études culturelles de l'Université McMaster, où elle enseigne actuellement en tant que chargée de cours. Ses recherches interdisciplinaires portent sur les politiques queer et féministes au sein de la culture populaire.